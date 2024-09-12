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        Haberler Dünya Bangladeş'teki öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğü, 18 bin 380 kişinin yaralandığı belirtildi | Dış Haberler

        Bangladeş'teki öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğü, 18 bin 380 kişinin yaralandığı belirtildi

        Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından temmuz ayında başlayan ve öğrencilerin başını çektiği protestolarda 625 kişinin öldüğü, 18 bini aşkın kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:02
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          Bangladeş Sağlık Bakanlığı, ülkedeki öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğünü, 18 bin 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

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          Dhaka Tribune sitesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Akmal Hüseyin Azad, ülkede Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

          Azad, protestolarda 625 kişinin öldüğünü, 18 bin 380 kişinin de yaralandığını belirtti.

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          Yaralıları, tedavi için bir hastaneden diğerine nakletmeye çalıştıklarını belirten Azad, "En büyük çabamız, gelecekteki herhangi bir duruma hazırlıklı olmak için personeli eğitmektir. Kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

          Azad, ölü ve yaralı sayısının daha da yükselebileceği mesajını verdi.

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          NE OLMUŞTU?

          Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

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          Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

          Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

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          Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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          Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

          Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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