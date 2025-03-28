Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık ABD’nin Kansas eyaletinde 23 kızamık vakası bildirildi | Sağlık Haberleri

        ABD’nin Kansas eyaletinde 23 kızamık vakası bildirildi

        ABD'de enfeksiyon vakalarının artmasıyla Kansas eyaletinde 23 kızamık vakası bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin Kansas eyaletinde 23 kızamık vakası bildirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını açıkladı.

        ABD genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları bildirilirken ülke genelinde 2019'dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı şu ana kadar hiçbir vakanın hastaneye yatış gerektirmediği ve herhangi bir ölümün bildirilmediğini açıkladı. Yetkililer, halka aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

        ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDEKİ KIZAMIK SALGININDA VAKA SAYISI 327'YE YÜKSELDİ

        ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 327 vaka tespit edildi. Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Habertürk Anasayfa