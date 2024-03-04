Abdest aldıktan sonra okunacak dualar hangileridir? Abdest duası Arapça Türkçe okunuşu

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Abdest, belirli bir sıra ve adımlarla yapılır. Eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş ve ayaklar olmak üzere belirli bir sıra takip edilerek bedenin belirli bölgeleri su ile yıkanır veya meshedilir. Bu süreçte niyet etmek, dualar okumak ve bedensel arınmayı tamamlamak önemlidir. Abdestin amacı, hem bedenen temizlik sağlamak hem de ruhsal bir hazırlık süreci sunmaktır.

Abdest Duası Arapça Türkçe Okunuşu

Abdest alırken okunan dualar, Müslümanlar için ibadetlerin bir parçası olarak kabul edilir ve abdestin manevi boyutunu pekiştirir. Abdestin her aşamasında okunan dualar, kişinin niyetini belirtmesi, Allah'a yönelmesi ve ibadetin önemini hatırlaması için gereklidir. İşte abdest duası Arapça Türkçe okunuşu:

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Elleri yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce'alelmâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren."

Türkçe anlamı: "Azamet ve celâl sâhibi Allah'ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah'a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun."

Ağzı yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehü ebeden."

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."

Burna su verirken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr."

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Türkçe anlamı: "Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma."

Yüzü yıkarken okunan dua:

Arapça Okunuşu: "Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü."

Türkçe Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır."

Sağ kolu yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren"

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

Sol kolu yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!"

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Başı meshederken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik)"

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş'ının gölgesi altında gölgelendir. Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."

Kulağı meshederken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümmec'alnî minellezîne yestemi'ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl."

Boynu meshederken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i)."

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Türkçe anlamı: "Allah'ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!"

Sağ ayağı yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

Türkçe anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

Sol ayağı yıkarken okunan dua:

Arapça okunuşu: "Allahümme'c-al li sa'yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre."

Türkçe anlamı: "Allah'ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!"

Abdest alındıktan sonra okunan dua ise şu şekildedir:

Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlühü"

Türkçe anlamı: "Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir."

Bu dualar, abdestin manevi boyutunu pekiştirmek ve ibadetin niyetini belirtmek için önemlidir. Duaların okunuşu sırasında niyetin de kalpten yapılması gerekmektedir.

Abdest Alırken Dua Okumak Şart mıdır?

Abdest alırken dua okumak, İslam dininde bir farz veya zorunluluk değildir. Abdest alırken dua etmek sünnettir ve tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), abdest alırken bazı dualar okumuş olsa da bunlar zorunlu değildir. Abdest alırken dua etmek, kişinin niyetini ve ibadetinin Allah'a yönelik olduğunu belirtmek, aynı zamanda içsel bir hazırlık süreci olarak kabul edilir.

Abdest alırken dua etmek, kişinin ibadetlerine daha derin bir manevi boyut katması ve Allah'a yakınlık hissetmesi açısından önemlidir. Ancak, abdest alırken okunan duaların belirli bir formül veya kuralı yoktur. Kişi, kendi içinden gelen samimi duaları veya Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak öğrenilen duaları okuyabilir.

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