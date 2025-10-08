Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.866,02 %0,48
        DOLAR 41,7126 %0,03
        EURO 48,5391 %-0,21
        GRAM ALTIN 5.416,84 %1,41
        FAİZ 40,07 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 65,43 %1,97
        BITCOIN 121.981,00 %-0,03
        GBP/TRY 55,9932 %0,01
        EUR/USD 1,1627 %-0,26
        BRENT 65,96 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 8.856,53 %1,41
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ABD’den Çin’e çip üretim ekipmanları satışına daha sert yasak çağrısı - Teknoloji Haberleri

        ABD’den Çin’e çip üretim ekipmanları satışına daha sert yasak çağrısı

        ABD Kongresi, Çinli çip üreticilerinin 2024'te 38 milyar dolarlık ileri teknoloji çip üretim ekipmanı satın aldığını ortaya koyan bir rapor sonrası, ABD ve müttefiklerinin Çin'e yönelik çip üretim aracı satışlarında daha kapsamlı yasaklar uygulaması gerektiğini vurguladı. Raporda, mevcut kurallardaki tutarsızlıkların Çin'in yarı iletken üretiminde rekabet gücünü artırdığı, bunun insan hakları ve küresel demokratik değerler için ciddi tehditler oluşturduğu belirtildi. Huawei ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı Çinli firmalar da ulusal güvenlik endişesiyle işaretlendi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin kısıtlamasını sertleştirme çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Temsilciler Meclisi’nin Çin üzerine kurulan Seçilmiş Komitesi, Çinli çip üreticilerinin 2024’te 38 milyar dolar değerinde ileri teknoloji çip üretim ekipmanı satın aldığını ortaya koyan bir rapor yayımladı. Raporda, ABD, Japonya ve Hollanda’nın uyguladığı ihracat kısıtlamalarındaki uyumsuzlukların, Çin’in yarı iletken üretiminde önemli bir rekabet avantajı kazanmasına olanak sağladığı belirtildi. Komite, bu durumun insan hakları ve küresel demokratik değerler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurgulayarak, Çin’e çip üretim araçlarının satışına yönelik daha geniş kapsamlı yasaklar getirilmesi çağrısında bulundu.

        MEVCUT KURALLARDAKİ BOŞLUKLAR

        Rapora göre, ABD, Japonya ve Hollanda’nın çip üretim ekipmanı satışlarına ilişkin kurallarında uyumsuzluklar mevcut. Bu durum, ABD’li şirketlerin satış yapamadığı bazı Çinli firmalara, diğer ülkelerdeki üreticilerin satış yapabilmesine olanak tanıyor. Özellikle Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML ve Tokyo Electron gibi önde gelen beş yarı iletken ekipman tedarikçisinin satışlarının %39’u, 2022’ye kıyasla %66 artışla Çin’e yapıldı. Bu satışların yasal olduğu belirtilse de, Çin’in yapay zeka ve askeri modernizasyon gibi alanlarda kullandığı mikroçiplerin üretim kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.

        ÇİN’İN REKABET GÜCÜ YÜKSELİYOR

        Raporda, Çin’in yarı iletken üretimindeki artan kapasitesinin, küresel teknoloji yarışında ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Komite, “Bu satışlar, Çin’in çok çeşitli yarı iletkenlerin üretiminde giderek daha rekabetçi hale gelmesine yol açtı ve bu durum insan hakları ile demokratik değerler üzerinde derin etkiler yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu. Çin’in, küresel tedarik zincirini yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

        ULUSAL GÜVENLİK KAYGILARI SÜRÜYOR

        Rapor, özellikle SwaySure Technology Co, Shenzhen Pengxinxu Technology Co ve SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co gibi Çinli firmaların, Huawei Technologies ile bağlantılı bir gizli ağa destek verdiği iddialarıyla ulusal güvenlik açısından endişe yarattığını belirtti. Bu firmalar, geçen yıl komite liderleri Cumhuriyetçi John Moolenaar ve Demokrat Raja Krishnamoorthi tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiş ve Aralık ayında bu firmalara ihracat yasaklanmıştı.

        YASAKLARI SIKILAŞTIRMA ÖNERİSİ

        Komite, Çin’in kendi çip üretim araçlarını geliştirmek için kullanabileceği bileşenlere yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirilmesini önerdi. Demokrasilerin Savunması Vakfı’ndan Craig Singleton, “Çin, tüm tedarik zincirini yeniden yazmaya çalışıyor. Eskiden niş olan araç segmentleri artık birer savaş alanı haline geldi” dedi. Tokyo Electron’un ABD birimi başkanı Mark Dougherty ise bu yıl yeni düzenlemeler nedeniyle Çin’e satışların azalmaya başladığını ve ABD ile Japonya arasında daha fazla koordinasyon gerektiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Habertürk Anasayfa