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        Haberler Sağlık ABD’de salatalıklarda salmonella alarmı! | Sağlık Haberleri

        ABD’nin 26 eyaletinde satılan salatalıklar salmonella riski nedeniyle incelemeye alındı

        ABD'de 26 eyalette satışa sunulan salatalıklar, salmonella bakterisi bulaşma riski nedeniyle incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:15
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        ABD'de salatalıklarda salmonella alarmı!
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        ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD’de 26 eyalette, Kanada’nın ise bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıkların olası ‘salmonella kontaminasyonu’ içerdiğini ve tüketilmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceğini açıkladı. Halkın bu ürünleri tüketmekten kaçınması ve satın alınan ürünlerin kaynağını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

        FDA, ürünlerin paketleme tarihlerini ve etiketlerini kontrol etmeleri için tüketicilere çağrıda bulundu. Etkilenen ürünlerin satış noktalarına iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

        SALMONELLA BAKTERİSİ

        Salmonella bakterisi, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere yol açabiliyor. Enfeksiyon, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

        FDA ve sağlık yetkilileri, şüpheli ürünlerin kullanılmaması ve bu ürünlerle temas eden yüzeylerin dikkatlice temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, halk sağlığını korumak için satıcıların da bu ürünleri raflardan çekmeleri istendi.

        FDA’DAN GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

        FDA yetkilileri, bu olayın gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Tüketicilerin ve işletmelerin, geri çağrılan ürünlere karşı dikkatli olmaları hayati önem taşıyor. Bu tür olaylar, gıda güvenliği standartlarının sıkı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini hatırlatıyor” dedi.

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