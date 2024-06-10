ABD'de kıyıya vuran dev deniz canlısının yeni keşfedilen bir tür olduğu açıklandı

Başlangıçta sadece güney yarımkürenin ılıman sularında yaşadığı düşünülen bu canlı, yakın zamanda birkaç tanesinin Kaliforniya'da ve bir tanesinin de Alaska'nın kuzeyinde kıyıya vurmasıyla araştırılmaya başlandı” dedi.

Yetkili ekipler, kapüşonlu güneş balığının hala sahilde olduğunu ve akbabaların sert derisini delmesinin zor olması nedeniyle haftalarca orada kalabileceğini söyledi.