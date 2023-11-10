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        Haberler Sağlık ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı

        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı

        ABD'nin New York kentinde yüksek voltajlı elektrik çarpmasından sağ kurtulan 46 yaşındaki bir gaziye, ilk 'tam göz' ve yarım yüz nakli yapıldığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:49
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        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
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        ABD merkezli sağlık kurumu NYU Langone Health, dün cerrahi ekibinin iş kaynaklı yüksek voltajlı elektrik çarpmasından sağ kurtulan Arkansas'lı 46 yaşındaki gaziye dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştirdiğini duyurdu. Doktorlar, Aaron James adlı hastaya tek bir donörden sol gözün tamamının ve yüzün bir kısmının nakledildiğini, bunun tıp tarihinde insana yapılan ilk tam göz nakli ve türünün tek başarılı kombine nakil vakası olduğunu vurguladı.

        RETİNADAN KAN AKIŞI SAĞLANDI

        Mayıs 2023 tarihinde yapılan ameliyatla Aaron James´a nakledilen tam gözün henüz görüp göremeyeceğini bilmediklerini belirten doktorlar, "Nakledilen sol gözde, gözün arka kısmında ışığı alan ve görüntüleri beyne gönderen retinaya, doğrudan kan akışı da dahil olmak üzere olağanüstü sağlık belirtileri görüldü" denildi.

        21 SAATLİK AMELİYATA 140 SAĞLIK EKİBİ KATILDI

        NYU Langone Health açıklamasında ameliyat ekibiyle ilgili bilgi vererek "27 Mayıs'taki ameliyat yaklaşık 21 saat sürdü ve Yüz Nakli programı Direktörü Dr. Eduardo D. Rodriguez ve Prof Helen Kimmel liderliğindeki 140'tan fazla cerrah, hemşire ve diğer sağlık çalışanından oluşan bir ekip katıldı" dedi.

        Aaron James, Haziran 2021'de yüksek voltajlı hatlarda bakım işçisi olarak çalışırken yüzü yanlışlıkla elektrik taşıyan bir kabloya değişmiş ve 7 bin 200 voltluk ölümcül bir elektrik çarpmasından kurtulmuştu. James'in sol gözü, dirseğin üstünden sol kolu, tüm burnu ve dudakları, ön dişleri, sol yanak bölgesi ve kemiğe kadar çenesi olayda ciddi biçimde yaralanmıştı.

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