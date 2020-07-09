ABD Yüksek Mahkemesi, New York Bölge Mahkemesine, Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişme yetkisi verirken, Kongrenin bu talebini reddetti.
Trump'ın başkanlığından bu yana vergi kayıtlarını açıklamaması tartışmalara yol açarken, Yüksek Mahkeme bu konuda Manhattan Bölge Mahkemesi ve Kongrenin taleplerini değerlendirdi.
Mahkeme, Manhattan Bölge Mahkemesine Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve mali dokümanlarına erişim hakkı tanırken, Trump'ın bu kayıtlara erişimi engelleyemeyeceğine hükmetti.
Trump'ın mali kayıtlarının 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce yayımlanıp yayımlanamayacağı henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan Yüksek Mahkeme, Kongredeki Demokratların Trump'ın mali kayıtlarına erişim talebini reddederek, davayı gözden geçirilmesi için alt mahkemeye yönlendirdi.
Söz konusu kararlar Yüksek Mahkeme yargıçlarının 2 "hayır" oyuna karşılık, 7 "evet" oyu ile alındı.
TRUMP, YÜKSEK MAHKEMENİN KARARINI "SİYASİ" BULDU
Yüksek Mahkemenin kararlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki gecikmedi.
Kongre ile ilgili davanın alt mahkemeye iletildiğini kaydeden Trump, "Bu tamamen siyasi bir yargılama. (Rusya soruşturması) Mueller'in cadı avını ve diğerlerini kazandım, şimdi de siyasi olarak yolsuzluğa bulaşan New York ile mücadele etmek zorundayım. Bu yapılanlar, başkanlığa ya da yönetime karşı adil değil." ifadesini kullandı.
Trump, açıklamasında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı, kendisinin seçim kampanyasında "casusluk" yapmak ile suçlayarak, "Onlar yakalandı ama onlara hiçbir şey olmadı. Bu suç benim başkan olmamdan önce de işleniyordu ve herkes bunu biliyordu. Buna rağmen, kimse korkudan bir şey yapamadı." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisine yönelik Rusya soruşturmasının 3 yıl sürmesine rağmen sonuçta hiçbir şeye ulaşılamadığını vurgulayan Trump, Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin, "Bu, savcılık makamının kötüye kullanılması. Biz diğer tarafı benim kampanyamda casusluk yaparken yakaladık ki bu ABD tarihindeki en büyük siyasi suç ve skandaldı, onlara hiçbir şey olmadı. Buna rağmen, ben 3 buçuk yılda hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok iş yaptım." dedi.
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