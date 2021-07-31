ABD, yeni Küba yaptırımlarını açıkladı

Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla yaptırımın yolda olduğunu vurgularken, ABD Hazine Bakanlığı, büyük ölçüde sembolik olan yaptırımların "Küba'da 11 Temmuz'da başlayan barışçıl, demokrasi yanlısı protestoları bastırmaya yönelik eylemlere" bir tepki olduğunu ifade etti.

Joe Biden’ın Beyaz Saray’daki Küba kökenli Amerikalı liderlerle yaptığı görüşmelerde, Küba'da bir değişimin olmadığı takdirde daha fazla yaptırımın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlenen görüşmeler, Küba’da yönetime karşı en büyük protesto dalgasına destek çağrısından sonra geldi.

Biden açıklamasında "ABD, Küba halkının davasını desteklemek için ortak adımlar atıyor" ifadelerinde bulundu.

Üst düzey bir yetkili, Biden yönetiminin Kübalılara ‘‘kablosuz iletişim sağlamayı’’ ve ABD’nin Küba Büyükelçiliğinde personelini arttırmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Reuters, Küba kökenli Amerikanların, ülkedeki ‘‘rejim değişikliği’’ için güçlü politikalar istediğini vurguladı.

Bu ay başında patlak veren protestolar kapsamında ülkede ekonomik krizle birlikte temel ihtiyaçlardaki kıtlık, özgürlüklerin kısıtlanması, Covid-19 pandemisi ve can kayıpları, ülkedeki protesto fitilini ateşledi.

Hükûmet karşıtı ve hükûmet yanlısı protestolara sahne olan ülkede, Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Miguel Diaz-Canel, ülkedeki ticaret ambargosunu sıkılaştırması nedeniyle ABD’yi sorumlu tutu.

Ülkedeki protestolardan ABD’yi sorumlu tutan Diaz, özellikle ABD tarafından yönetilen sosyal medya kampanyalarının göstericileri mobilize etmek için kullanıldığını vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, yüzlerce aktivistin gözaltına alındığı protestolarda, insan hakları ihlali gerekçesi ile, Küba İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler birimine ve iki polis gücüne yaptırımların uygulanacağı belirtildi.