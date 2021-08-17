ABD'ye olumlu yanıt vermeyecekler

OPEC ve Rusya öncülüğündeki üreticilerin ABD yönetiminden gelen petrol arzının artırılması çağrılarına olumlu yanıt vermeleri beklenmiyor.

Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre OPEC+ üyeleri, petrol piyasasının önümüzdeki aylarda yapmayı planladıkları arz artırımından daha fazla bir arza ihtiyacı olmadığına inanıyorlar.

Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak, OPEC+'dan artan benzin fiyatlarının global ekonomik toparlanma için yarattığını tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla petrol üretimini artırmalarını istemişti.

OPEC+, Temmuz toplantısında Ağustos ayından başlayarak günlük petrol üretimini 400 bin varil artırma kararı almıştı.