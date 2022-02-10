ABD'ye gıda ihracatı yüzde 76 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Türk lezzetlerinin ABD'de daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır "TURQUALITY Projesi"ni yürüttüklerini, bu çalışmanın meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.
2021'de Türkiye'den ABD'ye 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihraç edildiğine ve dış satımın yüzde 30'unu Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğine dikkati çeken Celep, şu bilgileri verdi:
"Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York'taki Fancy Food Fuarı'na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye'nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Bu kapsamda Las Vegas'ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı'na katıldık."
Türk gıda sektörünün ABD'ye ihracatta 2022 yılına da güzel başladığını belirten Celep, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği gıda ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış gösterdi. 68 milyon dolar olan ihracatımız 120 milyon dolara çıktı. ABD'de küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyollara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin, yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!