ABD'ye gıda ihracatı yüzde 76 arttı

AA

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Türk lezzetlerinin ABD'de daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır "TURQUALITY Projesi"ni yürüttüklerini, bu çalışmanın meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

2021'de Türkiye'den ABD'ye 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihraç edildiğine ve dış satımın yüzde 30'unu Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğine dikkati çeken Celep, şu bilgileri verdi:

"Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York'taki Fancy Food Fuarı'na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye'nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Bu kapsamda Las Vegas'ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı'na katıldık."

Türk gıda sektörünün ABD'ye ihracatta 2022 yılına da güzel başladığını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği gıda ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış gösterdi. 68 milyon dolar olan ihracatımız 120 milyon dolara çıktı. ABD'de küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyollara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin, yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."