ABD'ye 11 ayda 12.3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 12,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, ABD'li şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye ve ABD'nin ikili ilişkilerinde yakınlaşma çabaları dış ticarete de olumlu yansıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları ve ülkede yaklaşan seçimler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden gündeme getirirken, ekonomik ve ticari konular bu ziyaretin en önemli konu başlıkları oldu.

Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli de burada önemli bir rol oynuyor. Oluşturulan ticaret heyetleri de ABD'ye yapılan dış satımın ivmelenmesine katkıda bulunuyor. REKLAM Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 12,3 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 11,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Ocak-kasım döneminde, ABD Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. KİMYA İLK SIRADA ABD'ye ihracatta özellikle sanayi sektörü öne çıktı. İkili ilişkilerin geliştirilmesiyle dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den en fazla Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep gelmesi ülkeye yapılan dış satımda dikkati çeken önemli bir nokta oldu.

Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla ihracatı 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1,1 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 786,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 720,6 milyon dolarla halı, 703,2 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti. Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 1,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 13,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 37,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 37,6 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 70,9 milyon dolarla deri ve deri mamulleri sektörü oldu.

REKLAM Ocak-kasım döneminde değer bazında ABD'ye en fazla ihracat artışını 340,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. İhracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 267,5 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 147,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 84,8 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 67,3 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri takip etti.

İl bazında bakıldığında ABD'ye İstanbul'dan 4,3 milyar dolarlık, Ankara'dan 1,3 milyar dolarlık, İzmir'den 1,1 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 986 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. TİM verilerine göre, ABD'ye ocak-kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler (bin dolar) şöyle: 1 OCAK - 30 KASIM SEKTÖR 2024 (BİN DOLAR) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.408.681,24 Otomotiv Endüstrisi 1.081.540,59 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 786.810,53 Halı 720.601,08 Elektrik ve Elektronik 703.189,35 Mücevher 657.763,80 Makine ve Aksamları 642.845,54 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 630.966,45 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 583.875,88 Çelik 570.241,79