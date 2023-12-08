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        Haberler Sağlık ABD ve Kanada'da bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını 8 kişinin ölümüne yol açtı

        ABD ve Kanada'da bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını 8 kişinin ölümüne yol açtı

        Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:41
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        ABD ve Kanada'da bozuk kavun 8 kişiyi öldürdü
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        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği bildirildi.

        Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.

        ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

        SALMONELLA BELİRTİLERİ

        Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.

        Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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