Yoon, "Üçlü işbirliğimizi yakından koordine etmek için dışişleri bakanları, savunma bakanları ve ulusal güvenlik danışmanları da dahil olmak üzere her düzeydeki hükümet personelimizin her yıl bir araya gelmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.