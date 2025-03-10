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        Haberler Dünya ABD: Ukrayna'ya istihbaratı kesmedik | Dış Haberler

        ABD: Ukrayna'ya savunma açısından istihbarat desteğini kesmedik

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ABD arasında Suudi Arabistan'da gerçekleşecek görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Witkoff, Ukrayna'nın savunması için sağlanan istihbarat desteğinin kesilmediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 19:51 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:56
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        ABD: Ukrayna'ya istihbaratı kesmedik
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ABD arasında Suudi Arabistan'da gerçekleşecek görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

        Daha önce İngiliz basını, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı istihbarat desteğini durdurduğunu iddia etmişti.

        Witkoff konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Anladığım kadarıyla, Ukrayna'nın savunma için ihtiyaç duyduğu istihbaratı hiç kesmedik." derken, konunun 11 Mart günü düzenlenecek olan Ukrayna-ABD görüşmesinde ele alınacağını ifade etti.

        ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak bu kararın, istihbarat bilgisini kapsayıp kapsamadığını; eğer kapsıyorsa ne kadarını kapsadığı belirtilmemişti.

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        ABD Başkanı Donald Trump, ABD yardımının Ukrayna'yı barıştan alıkoyduğunu iddia etmiş ve yardımın durdurulmaması durumunda Ukrayna'nın savaşmaya devam edeceğini belirtmişti.

        "ANLAŞMADAN UMUTLUYUM"

        Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt verdi.

        RUBİO'DAN PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir süredir dile getirilen Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesine dair açıklamada bulundu. Rubio, görüşmenin hangi tarihte olacağının henüz belli olmadığını aktardı.

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