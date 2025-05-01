Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Ukrayna anlaşmasının detaylarını paylaştı | Dış Haberler

        Beyaz Saray Ukrayna ile ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

        Beyaz Saray, Ukrayna ile imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı. Anlaşmada Ukrayna'nın doğal kaynaklarının kullanımıyla ilgili maddeler de yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Ukrayna anlaşmasının detaylarını paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasıyla Ukrayna'daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50'sinin kurulacak fona aktarılacağını bildirdi.

        Beyaz Saray, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik dün imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, anlaşmanın Ukrayna'nın yeniden inşası ve uzun vadeli ekonomik başarısı için türünün ilk örneği olan bir ortaklığı başlattığı aktarıldı.

        Söz konusu ortaklığın ABD'nin Ukrayna için özgür, barışçıl ve egemen bir gelecek sağlamaya ekonomik olarak da katkı sunduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, anlaşmanın uzun vadeli yeniden yapılanma ve modernizasyon için ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceği kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, ortaklık kapsamında Ukrayna'daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50'sinin aktarılacağı bir fon kurulacağı bildirildi.

        Doğal kaynak projeleri, mineraller, hidrokarbonlar ve ilgili altyapı projelerini içerecek

        Söz konusu kaynağın, Ukrayna'da yeni projelere yatırılacağı ve bunların hem Amerikan hem de Ukrayna halkı için uzun vadeli getiriler sağlayacağı belirtilen açıklamada, fonun Ukrayna'da ekonomik büyüme, istihdam ve kalkınma öncelikleri için kullanılacağı aktarıldı.

        Açıklamada, fonun 3 Ukraynalı ve 3 Amerikalı üyeden oluşan eşit temsilli yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve kararların ortak bir süreçle alınacağı belirtildi.

        Doğal kaynak projelerinin mineraller, hidrokarbonlar ve bunlarla ilişkili altyapı geliştirme projelerini içereceği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu kaynakları kendi adına edinmeye karar vermesi halinde bunları satın almak ya da kimin satın alacağını belirlemek konusunda öncelik hakkına sahip olacağı kaydedildi.

        Öte yandan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, dün imzalanan anlaşmanın iki ay önce imzalanacak olandan çok daha kapsamlı olduğunu söyledi. Yetkili, Ukrayna parlamentosunun anlaşmayı "bir hafta içinde" onaylamasının beklendiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Habertürk Anasayfa