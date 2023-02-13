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ABD UFO mu vurdu? Dünya alarmda: Pentagon "UFO Shotdown" açıklaması yaptı! UFO nedir?

ABD'de UFO mu vuruldu? Pentagon'dan son dakika açıklama geldi

ABD savunma Bakanlığı Pentagon ve Kanada Başbakanı tarafından yapılan açıklamaların ardından dünya gündeminde "ABD'de UFO mu vuruldu?" ve "ABD UFO mu vurdu?" sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, UFO nedir? "UFO vuruldu!" iddiaları doğru mu? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 13.02.2023 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gelen "UFO Shotdown" yani UFO düşürüldü açıklaması ve peşine Kanada Başbakanı'ndan da bu mihvalde gelen açıklama dünya gündeminde ilk sırya oturdu. Peki, ABD'de UFO mu düşürüldü? UFO nedir? İşte dünya gündeminde ilk sıraya yerleşen olayla ilgili tüm emrak edilenler...

     

  • Reuters'a konuşan iki yetkili, cismi ordunun düşürdüğünü belirtti ancak bunun bu ayın başlarında düşürülen büyük beyaz Çin balonuna benzeyip benzemediğini söylemeyi reddetti.

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    Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi." ifadelerini kullandı.

     

     

  • PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

    Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

    Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı.

     

    Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti. Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak." açıklamasını yaptı.

  • ABD SEMALARINDA UÇAN NESENELER

    ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

    Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

    Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu.

    11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

     

    Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

  • UFO NEDİR?

    UFO, İngilizce'de "Unidentified Flying Object" yani "tanımlanamayan uçan nesne" tamlamasının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan İngilizce kısaltmadır. Genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen varlıkları ifade etmek için kullanılsa da gökyüzünde bilinmeyen tüm cisimleri ifade ederken de UFO tanımlaması yapılır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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