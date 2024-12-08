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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ABD Temsilciler Meclisi, Çinli telekom ekipmanlarını çıkarmak için 3 milyar dolar ayırmayı planlıyor - Teknoloji Haberleri

        ABD Temsilciler Meclisi, Çinli telekom ekipmanlarını çıkarmak için 3 milyar dolar ayırmayı planlıyor

        ABD Temsilciler Meclisi, Çinli telekom ekipmanlarını ABD'nin kablosuz ağlarından çıkarmak amacıyla 3 milyar dolar ayırmayı planlıyor. Bu, ulusal güvenlik ve kırsal bölgelerdeki bağlantı sorunlarını gidermeyi hedefleyen önemli bir adım olarak görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:44
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        Çinli ekipmanların çıkarılması için 3 milyar dolarlık tasarı
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        Washington, ABD'nin Temsilciler Meclisi, yıllık savunma tasarısı (National Defense Authorization Act) kapsamında Çinli telekom şirketleri Huawei ve ZTE'nin ekipmanlarını ABD kablosuz ağlarından çıkarmak için 3 milyar dolar ayırmayı planlıyor.

        Bu tasarı, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyi ve kırsal bölgelerdeki tüketicilerin bağlantısını güvence altına almayı amaçlıyor. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, bu programın yetersiz fonlanmasının ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği ve kırsal ağlarda kapanmalara neden olabileceği konusunda uyardı.

        Washington, ABD'nin Temsilciler Meclisi, yıllık savunma tasarısı (National Defense Authorization Act) ile birlikte, Çinli telekom şirketleri Huawei ve ZTE'nin ekipmanlarının ABD kablosuz ağlarından çıkarılması için 3 milyar dolar ayırmayı planlıyor. 1.800 sayfalık tasarı metni, Çin'in ABD ulusal güvenlik düzenlemelerinden kaçış çabaları ve biyoteknoloji kapasitelerinin mevcut durumu hakkında rapor taleplerini de içeriyor.

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        FCC'NİN UYARILARI VE FON EKSİKLİ

        Federal Communications Commission (FCC), bu ekipmanların çıkarılması için 4.98 milyar dolar gerektiğini belirtti, ancak Kongre daha önce yalnızca 1.9 milyar dolarlık fon onayladı. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, programın yetersiz fon nedeniyle 3.08 milyar dolar açık verdiğini ve bunun kırsal ağlarda kapanmalara neden olabileceğini uyararak, "Bu durum ulusal güvenliğimizi ve kırsal bölgelerdeki tüketicilerin bağlantısını tehlikeye atıyor" dedi. Rosenworcel ayrıca, bazı bölgelerde tek sağlayıcı olan ağların kapanmasının 911 hizmetlerini tehdit edebileceğini belirtti.

        Competitive Carriers Association CEO'su Tim Donovan, bu fonun acilen gerekli olduğunu vurgulayarak, "Ekipman ve hizmetlerin çıkarılması ve değiştirilmesi için fonlama hayati önem taşıyor. Bağlantının sürdürülmesi için bu fondan yararlanmalıyız" dedi.

        2019 yılında Kongre, FCC'ye federal teşvik alan ABD telekom şirketlerinin Çinli telekom ekipmanlarını ağlarından temizlemelerini emretti. 2023 yılında Beyaz Saray, bu program için 3.1 milyar dolar talep etti.

        SPEKTRUM AÇIK ARTIRMASI İLE FON SAĞLANACAK

        Senato Ticaret Komitesi Başkanı Maria Cantwell, bu program ve bölgesel teknoloji merkezleri için toplamda 500 milyon doların, FCC'nin AWS-3 bant spektrum açık artırmasından sağlanacağını duyurdu. Bu açık artırma, kablosuz tüketicilerin artan spektrum taleplerini karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek.

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