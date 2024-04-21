ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan İsrail'e destek açıklaması: İncil'de geçen bir öğüt

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ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'i de kapsayan üç ülke için geçerli 91 milyar dolarlık yardım paketinin onaylanması, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ABD'nin İsrail'e desteğinin "İncil'de geçen bir öğüt" olduğu yönündeki sözlerini gündeme getirdi.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, bu hafta başında İran-İsrail geriliminin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Johnson, ABD'nin İsrail'e destek vermesinin ve yardım etmesinin 'İncil'de geçen bir öğüt' olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

"Hepinizin bildiği bir şeyi belirteceğim; bu kritik anda ABD, İsrail'e sarsılmaz bir güç ve destek göstermeli... İsrail'in yalnız olmadığını ve Tanrı'nın İsrail'i kutsayan ulusu kutsayacağından emin olmalıyız. Bunun bizim rolümüz olduğunu anlıyoruz. Bu aynı zamanda İncil'de geçen bir öğüt. Bu bizim için bir inanç meselesidir. Aynı zamanda bir dış politika meselesi." *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.