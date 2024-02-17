ABD sınırında gerilim sürüyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nin sınırdaki dikenli tellerin kaldırılması yönünde aldığı kararın üzerinden bir aydan uzun süre geçmesine rağmen Teksas ulusal muhafızları güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.
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ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına rağmen Teksas Ulusal Muhafızları güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.
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ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla Chihuahua kentine gelen çok sayıda göçmen Rio Grande Nehri'ni geçerek Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırına geliyor.
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Nehri geçmeyi başaran ve daha sonra Ulusal Muhafızlar tarafından fark edilmeden dikenli telleri geçmeyi başaran göçmenlerin bir kısmı daha sonra Sınır Devriyesi görevlileri tarafından işleme alındı.
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Farklı vatandaşlığa sahip 10 kişiden oluşan bir grup da Rio Grande Nehri yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken muhafızlar tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.
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Diğer göçmenlerin, nehre ve sınıra ilerleyişi sürüyor.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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