SON DAKİKA! ABD seçimlerinde iki günün karnesi (ABD seçimleri ne oldu)- Haberler

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Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. ABD'de seçim sonuçları aradan geçen ikinci günde de netleşmedi. AP projeksiyonuna göre Biden şu ana kadar 264 delege, Trump ise 214 delege kazandı. Yarışı 270 delegeye ulaşan adayın kazacak. Peki bu iki günlük seçim yarışında neler yaşandı?

ANKET ŞİRKETLERİ İLK KAYBEDEN

Seçim sonuçlarının gelmeye başladığı ilk saatlerde, birçok kişi bunun anket sonuçlarındaki verilere benzemediğini fark etti.

Seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını açıklamıştı. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Biden kıyasıya rekabet halinde.

Analistler 2016 seçimlerini hatırlatarak dikkatli olunmasını gerektiğini defalarca dile getirmişti. Fakat anket şirketlerinin gözden kaçırdığı şey, seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletler.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona. Cumhuriyetçi Donald Trump 29 delegeli Florida'da da seçimleri kazandı. Wisconsin, Michigan ve Arizona'da ise kazanan Demokrat Joe Biden oldu. Trump, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da yarışı şu an önde götürüyor gibi duruyor.

Aslında 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin ilk kaybedeni anket şirketleri oldu.

CUMHURİYETÇİLER BİR ZAFER ELDE ETTİ

ABD, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 239 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bir ülke. Bir dönem salgının yeni merkez üssü dediğimiz ülkede, salgının yönetimi konusunda Başkan Donald Trump sık sık eleştirildi.

Salgını ciddiye almaması, önceden bilgisi olsa dahi paylaşmaması ve en sonunda kendisinin de virüse yakalanması hafızalara kazındı. Tüm bunların yanı sıra yıl içinde rekor kıran işsizlik verileri kaydedildi. Vatandaşları derinden etkileyen bu iki konuda Trump'ın karnesi zayıf olsa da seçimi bu noktaya getirmesi Cumhuriyetçiler için bir başarı.

Trump'a rakip olacak herhangi bir adayın, seçimi kazanmak için çok büyük şeyler vaat etmesine gerek yoktu. Kafa kafaya gelen verilere baktığımızda, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazansa da büyük bir başarı yakalamadığını söylemek mümkün.

TWITTER'DAN TRUMP'A ETİKET

ABD'de seçimler başlamadan önce Twitter, sonuçlar kesinleşmeden zafer ilan eden adayın paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Trump seçim henüz sayılmaya başlamışken, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." paylaşımında bulunmuştu. Twitter bu paylaşıma uyarı etiketi koydu.

Öte yandan dün kritik eyaletlerde sonuçlardan netleşmeden "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." paylaşımında bulunan Trump'a bir uyarı daha geldi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.

TRUMP SEÇİMİ YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini söyledi.

Trump'ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Pennsylvania, Biden'ın kazandığı Michigan ve Wisconsin'da sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Bu eyaletlere başkalarının da eklenebileceği söyleniyor.

ABD seçimlerinde usulsüzlüklere çok ender rastlandığı biliniyor ayrıca, Trump oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığına dair somut bir delil sunabilmiş değil.

SOKAKLAR KARIŞMAYA BAŞLADI

ABD seçimlerinin ülkeyi bir kaosa sürükleyip sürüklemeyeceği endişeyle bekleniyordu. Seçim gecesi birtakım gruplar Beyaz Saray önünde toplansa da dün gece birçok farklı eyalette seçim sonuçlarının belirsizliği protesto edildi.

Protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.

Öte yandan Cumhuriyetçi Donald Trump yanlıları Arizona'da seçim bürosu önünde protesto gösterisinde bulundu. Silah ve tüfekle protestolara katılan Trump destekçileri, Trump'ın oylarının kasıtlı olarak sayılmadığını öne sürdü.