ABD seçimlerinde iki günün karnesi

Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. ABD'de seçim sonuçları aradan geçen ikinci günde de netleşmedi. AP projeksiyonuna göre Biden şu ana kadar 264 delege, Trump ise 214 delege kazandı. Yarışı 270 delegeye ulaşan adayın kazacak. Peki bu iki günlük seçim yarışında neler yaşandı?
ANKET ŞİRKETLERİ İLK KAYBEDEN
Seçim sonuçlarının gelmeye başladığı ilk saatlerde, birçok kişi bunun anket sonuçlarındaki verilere benzemediğini fark etti.
Seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını açıklamıştı. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Biden kıyasıya rekabet halinde.
Analistler 2016 seçimlerini hatırlatarak dikkatli olunmasını gerektiğini defalarca dile getirmişti. Fakat anket şirketlerinin gözden kaçırdığı şey, seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletler.
Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona. Cumhuriyetçi Donald Trump 29 delegeli Florida'da da seçimleri kazandı. Wisconsin, Michigan ve Arizona'da ise kazanan Demokrat Joe Biden oldu. Trump, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da yarışı şu an önde götürüyor gibi duruyor.
Aslında 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin ilk kaybedeni anket şirketleri oldu.
CUMHURİYETÇİLER BİR ZAFER ELDE ETTİ
ABD, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 239 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bir ülke. Bir dönem salgının yeni merkez üssü dediğimiz ülkede, salgının yönetimi konusunda Başkan Donald Trump sık sık eleştirildi.
Salgını ciddiye almaması, önceden bilgisi olsa dahi paylaşmaması ve en sonunda kendisinin de virüse yakalanması hafızalara kazındı. Tüm bunların yanı sıra yıl içinde rekor kıran işsizlik verileri kaydedildi. Vatandaşları derinden etkileyen bu iki konuda Trump'ın karnesi zayıf olsa da seçimi bu noktaya getirmesi Cumhuriyetçiler için bir başarı.
Trump'a rakip olacak herhangi bir adayın, seçimi kazanmak için çok büyük şeyler vaat etmesine gerek yoktu. Kafa kafaya gelen verilere baktığımızda, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazansa da büyük bir başarı yakalamadığını söylemek mümkün.
TWITTER'DAN TRUMP'A ETİKET
ABD'de seçimler başlamadan önce Twitter, sonuçlar kesinleşmeden zafer ilan eden adayın paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından Trump seçim henüz sayılmaya başlamışken, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." paylaşımında bulunmuştu. Twitter bu paylaşıma uyarı etiketi koydu.
Öte yandan dün kritik eyaletlerde sonuçlardan netleşmeden "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." paylaşımında bulunan Trump'a bir uyarı daha geldi.
Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.
TRUMP SEÇİMİ YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini söyledi.
Trump'ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Pennsylvania, Biden'ın kazandığı Michigan ve Wisconsin'da sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Bu eyaletlere başkalarının da eklenebileceği söyleniyor.
ABD seçimlerinde usulsüzlüklere çok ender rastlandığı biliniyor ayrıca, Trump oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığına dair somut bir delil sunabilmiş değil.
SOKAKLAR KARIŞMAYA BAŞLADI
ABD seçimlerinin ülkeyi bir kaosa sürükleyip sürüklemeyeceği endişeyle bekleniyordu. Seçim gecesi birtakım gruplar Beyaz Saray önünde toplansa da dün gece birçok farklı eyalette seçim sonuçlarının belirsizliği protesto edildi.
Protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.
Öte yandan Cumhuriyetçi Donald Trump yanlıları Arizona'da seçim bürosu önünde protesto gösterisinde bulundu. Silah ve tüfekle protestolara katılan Trump destekçileri, Trump'ın oylarının kasıtlı olarak sayılmadığını öne sürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!