ABD'de halk sokakta!

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi.
2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.
Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.
Union meydanı yakınında yolu kapatan protestocular polisin müdahalesiyle karşılaştı, bir çok protestocu polis tarafından tutuklandı.
Phledelphia, Detroit ve Chicago gibi şehirlerde göstericiler, ''Tüm oyları say'' sloganları ile barışçıl yürüyüşler düzenlerken, başkanlık yarışında kilit durumdaki eyaletlerden Michigan'da olaylar patlak verdi.
Los Angeles şehrinde dün düzenlenen gösterilerde tutuklamalar yaşanırken, bugün polisin erken önlem alması sonucu daha sakin bir protesto yürüyüşü yaşandı.
Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis şehrinde ise I-94 isimli otoyolu kapatan göstericiler tutuklandı.
TRUMP YANLILARI SEÇİM OFİSİ ÖNÜNDE TOPLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump destekçilerinin Arizona seçim bürosu önünde toplandığı görüldü. Demokrat aday Joe Biden dün yaptığı açıklamada Arizona'da seçimi kazandıklarını duyurmuştu. Trump ise, Biden'ın sözlerinin ardından, "Arizona da aynı şekilde şansımız vardı ama birisi çıkıp biz kazandık dedi" açıklamasında bulunmuştu.
Protestocular arasında silah ve tüfek taşıyan insanlar olduğu görüldü. Yaklaşık 150 kişiyle başlayan mitinge katılan insanların kısa sürede çoğaldığı belirtildi.
Trump yanlısı 30 yaşındaki silahlı bir adam ise, kendisinin silahlı protestoculardan olmadığını ifade ederek, "Biden benim sahip olduğum bu silahları vergilendirmek istiyor" dedi.
BAŞKENT WASHINGTON DC'DE 4 GÖZALTI
Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
Cumhuriyetçi Partinin oyların tekrar sayılmasını istediği Michigan'ın Detroit kentinde ise, bir grup Cumhuriyetçi seçmen kendilerini oy sayım merkezine almayan yetkililerle münakaşa yaşadı.
''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı.
Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.
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