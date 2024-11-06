ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Amerikalı seçmenler, 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı ve sandıkların tamamı 6 Kasım sabahı TSİ 09.00 itibarıyla kapandı.

244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanan oldu. Tüm salıncak eyaletleri alarak başarılması zor bir eşiği aşan Trump, zafer konuşması yaptı.

ABD Canlı Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.