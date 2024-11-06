ABD seçim sonuçları 2024 canlı takip wkranı: ABD başkanlık seçimi sonuçları ile Trump ve Harris oy oranları
ABD seçim sonuçları 2024 yakından takip ediliyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışında sona geliniyor. 60. başkanlık seçimlerinde Trump ve Harris oy oranları mercek altına alındı. ABD başkanlık seçimlerinde son durum ve adayların oy oranlarını anbean haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2024 ABD başkanlık seçimleri canlı takip ekranı ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları…
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ABD başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. ABD’de 60. başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Bu noktada ABD başkanlık seçimi sonuçları canlı takip ekranı araştırılmaya başlandı. 2024 ABD seçim sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları yakın takibe alındı. Harris ve Trump oy oranları verilerine haberturk.com üzerinden erişebilirsiniz. Peki, ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? İşte, 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları canlı takip ekranı…
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ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Amerikalı seçmenler, 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı ve sandıkların tamamı 6 Kasım sabahı TSİ 09.00 itibarıyla kapandı.
244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanan oldu. Tüm salıncak eyaletleri alarak başarılması zor bir eşiği aşan Trump, zafer konuşması yaptı.
ABD Canlı Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.
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ABD BAŞKANI KİM OLDU, SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyordu.
ABD ikinci bir Donald Trump dönemine evet dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.
Böylece ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump oldu. Kıl payı ve kıran kırana geçmesi beklenen seçimlerde Trump büyük bir üstünlük sağladı.
Güncel oy oranları şu şekilde:
Harris: 47,5
Trump: 51,0
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TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI: TRUMP ARTIK BAŞKANIMIZ
Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın seçimi kazandığı mesajını verdi ve "Trump artık başkanımız" ifadelerini kullandı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP'I TEBRİK ETTİ
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Trump’ın kazandığı eyaletler (27): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin
Harris’in kazandığı eyaletler (18+1): Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi
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Anbean yaşanan son gelişmeler
10.07: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Pennsylvania'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
10.05: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Wisconsin'ı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
10.02: Nevada (6 delege): Trump: %53,5 / Harris: %46.1 / Oyların yüzde 93'ü sayıldı.
10.00: Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.
09.00: Wisconsin (10 delege): Trump: %51,2 / Harris: %47.2 / Oyların yüzde 91'i sayıldı.
07.55: 100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy verilirken, Fox News projeksiyonuna göre Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu aldı.
07.40: Pennsylvania (19 delege): Trump: %51.2 / Harris: %47.8 / Oyların yüzde 80'i sayıldı.
07.30: Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
07.08: Michigan (15 delege): Trump: %51.5 / Harris: %46.8 / Oyların yüzde 18'i sayıldı.
07.05: Pennsylvania (19 delege): Trump: %51 / Harris: %48 / Oyların yüzde 70'i sayıldı.
06.45: Arizona (11 delege): Trump: %49,6 / Harris: %49,59 / Oyların yüzde 49'u sayıldı.
06.40: Donald Trump, salıncak eyaletlerin altısında (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona) yarışı önde götürüyor. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı.
06.36: Wisconsin (10 delege): Trump: %49,4 / Harris: %49.1 / Oyların yüzde 51'i sayıldı.
06.31: Pennsylvania (19 delege): Trump: %50,9 / Harris: %48.1 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı.
06.30: Seçimin merakla beklenen eyaletlerinden Iowa'yı resmi olmayan sonuçlara göre Trump kazandı.
06.28: Donald Trump, salıncak eyaletlerin dördünde (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina) yarışı önde götürüyor. Harris ise ikisinde (Michigan, Arizona) önde. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı.
06.09: Georgia (16 delege): Trump: %51,9 / Harris: %47.2 / Oyların yüzde 81'i sayıldı.
06.05: Arizona (11 delege): Harris: %49,6 / Trump: %49.6 / Oyların yüzde 35'i sayıldı.
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05.58: Pennsylvania (19 delege): Harris: %50 / Trump: %49.1 / Oyların yüzde 40'ı sayıldı.
05.50: Wisconsin (10 delege): Harris: %51,5 / Trump: %46.8 / Oyların yüzde 20'si sayıldı.
05.40: Pennsylvania (19 delege): Harris: %52.3 / Trump: %46.8 / Oyların yüzde 32'si sayıldı.
05.25 Georgia (16 delege): Trump: %52,3 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
05.23: North Carolina (16 delege): Trump:%50.6 / Harris: %48.3 / Oyların yüzde 50'si sayıldı.
05.20: Michigan (15 delege): Harris: %53.7 / Trump: 44.4 / Oyların yüzde 11'i sayıldı.
05.15: Teksas (40 delege): Trump: %54 / Harris: 44.8 / Oyların yüzde 57'si sayıldı. Teksas'ı alan Trump'ın delege sayısı 177'ye ulaştı.
05.00: Pennsylvania (19 delege): Harris: %65.4 / Trump: %33.7 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
04.47: Georgia (16 delege): Trump: %52 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 62'si sayıldı.
04.38: Pennsylvania (19 delege): Harris: %70 / Trump: %29 / Oyların yüzde 8'i sayıldı.
North Carolina (16 delege): Trump: % 49.5 / Harris: %49.5 / Oyların yüzde 14'ü sayıldı.
04.10: Salıncak eyaletlerden Michigan ve Pennsylvania'da oy sayımına başlandı.
Pennsylvania (19 delege): Harris: %76.5/ Trump: %22.6 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
04.05: Georgia (16 delege): Salıncak eyaletin oylarının yüzde 32'si sayıldı. Trump: % 55.6 / Harris: %43.9
04.00: Salıncak eyaletlerden North Carolina'da (16 delege) da oy sayımına başlandı.
03.50: Georgia (16 delege): Trump: % 61.6 / Harris: %37.9 / Oyların yüzde 3'ü sayıldı.
03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.
03.35: Florida (30 delege): Trump % 54/ Harris: %45.2 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
03.21: Indiana (11 delege): Trump %61.8 / Harris: %36.8 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
Kentucy (8 delege): Trump %72 / Harris: %26.7 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
04.30: Georgia (16 delege): Oylarının yüzde 50'sı sayıldı. Trump: % 55.4 / Harris: %44.0
04.25: Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.
Trump: West Virginia (5 delege), Tennessee (11 delege), South Carolina (9 delege), Oklahoma (7 delege), Mississippi (6 delege), Kentucky (8 delege), Indiana (11 delege), Florida (30 delege), Alabama (9 delege) eyaletlerini kazandı. 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.
Harris: Connecticut (7 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Rhode Island (4 delege) ve Vermont'da (3 delege) kazandı. 50 eyaletin 5'inde 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
04.20: Georgia (16 delege): Oylarının yüzde 43.6'sı sayıldı. Trump: % 55.3 / Harris: %44.1
03.00: Florida (30 delege), Georgia (16 delege), Virginia (13 delege), New Hampshire (4 delege), Vermont (3 delege), South Carolina (9 delege) sandıklar kapandı.
02.54: Kentucy (8 delege): Trump %68.7 / Harris: %30.2 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
Indiana (11 delege): Trump %57.4 / Harris: %40.6 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.
01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;
Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.
01.00: Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Philadelphialı Trump'ın hile iddiasını reddetti.