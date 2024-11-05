ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, kim kazanır?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda, ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı saat merak konusu oldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimle ilgili olarak "2024 ABD seçimini kim kazanır, Kamala Harris mi, Donald Trump mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yapılan anketler, 60. başkanlık seçimlerinin iki aday arasında başa baş olduğunu gözler önüne sermişti. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2024 ABD seçim sonuçları son durum….
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ABD 2024 başkanlık seçim sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 60. Başkanlık seçimlerinde yarış, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında gerçekleşiyor. 5 Kasım'da başlayan ABD seçimini kimin kazanacağı tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin 47. Başkanı, oy sayma işleminin sona ermesi ve kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçimi kim kazanır, Trump mı, Harris mi? İşte ABD seçim sonuçları 2024 son dakika gelişmeleri...
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2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 5 KASIM'DA BAŞLADI
Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı, önümüzdeki saatlerde sandıklar kapanacak.
Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor. Demokratların adayı Harris seçim sonuçlarını Washington'dan, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise Florida'dan takip ediyor.
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ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Amerikan seçmeni, bu günün erken saatlerinde yeni başkanın kim olacağını öğreniyor.
ABD Canlı Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
Anbean yaşanan son gelişmeler
03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.
03.35: Florida (30 delege): Trump % 54/ Harris: %45.2 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
03.21: Indiana (11 delege): Trump %61.8 / Harris: %36.8 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
Kentucy (8 delege): Trump %72 / Harris: %26.7 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
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03.00: Florida (30 delege), Georgia (16 delege), Virginia (13 delege), New Hampshire (4 delege), Vermont (3 delege), South Carolina (9 delege) sandıklar kapandı.
02.54: Kentucy (8 delege): Trump %68.7 / Harris: %30.2 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
Indiana (11 delege): Trump %57.4 / Harris: %40.6 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.
01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;
Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.
01.00: Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Philadelphialı Trump'ın hile iddiasını reddetti.
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TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.
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ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ
ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.
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CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?
New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.
Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.
2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.
Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.
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DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?
Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.
Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.
Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.
Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.
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