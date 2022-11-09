ABD seçim sonuçları 2022 | ABD ara seçim sonuçları son durum nedir, kim önde?

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 175, Cumhuriyetçiler 203 sandalye kazandı.

ABD'de Senatonun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 203 sandalye kazanırken Demokratlar ise 175 sandalyenin sahibi oldu. Çoğunluk sağlanabilmesi için 218 koltuk gerekiyor.