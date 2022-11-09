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ABD seçim sonuçları 2022 | ABD ara seçim sonuçları son durum nedir, kim önde?

8 Kasım Salı günü başlayan ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk gelen sonuçlara göre Cumhuriyetçi adaylar Temsilciler Meclisi'nde Demokrat'ların önüne geçerken yasama organının ikinci kanadı senatoda ise baş başa rekabet devam ediyor. Öte yandan Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Trump ise ilk sonuçların ardından yaptığı konuşmada Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiğini iddia etti. İşte ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar...

Giriş: 09.11.2022 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • ABD Ara Seçim sonuçları belli oluyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu hangi partinin elde edeceği seçim sonuçlarının netleşmesiyle belli olacak. Öte yandan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi adaylar Temsilciler Meclisi'nde önde giderken Senato'da baş başa yarış devam ediyor. İşte ABD Temsilciler Meclisi seçimlerinde son durum...

  • SENATO'DA YARIŞ BAŞA BAŞA DEVAM EDİYOR

    Ülkede Temsilciler Meclisin'de çoğunluğun sağlanabilmesi için 218 koltuk gerekiyor. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi. 

  • Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

  • TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

    ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 175, Cumhuriyetçiler 203 sandalye kazandı.

    ABD'de Senatonun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

    Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 203 sandalye kazanırken Demokratlar ise 175 sandalyenin sahibi oldu. Çoğunluk sağlanabilmesi için 218 koltuk gerekiyor.

  • Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 3 koltuk kazanırken Cumhuriyetçilerin 6 koltuk kaptırdığı görülüyor.

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