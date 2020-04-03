Massachusetts Valisi Charlie Baker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilgili sağlık ekipmanının yüklendiği futbol takımının özel uçağının fotoğrafını paylaşarak, takım yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Baker, 1,2 milyon "N95" tipi yüz maskesi ve kişisel koruyucu ekipmanının salgınla mücadele eden eyaletteki sağlık çalışanlarına gideceğini yazdı.

New England Patriots’un sahibi Robert Kraft da çok ihtiyaç duyulan "N95" maskelerini satın alıp takımın özel uçağıyla acilen getirmenin önemine işaret ederek, bu insani misyonun bir parçası olmaktan dolayı onur duyduklarını vurguladı.

Kraft’in, New York eyaleti için de Çin’den 300 bin koruyucu maske getireceği kaydedildi.

Patriots uçağının bugün öğleden sonra Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı, diğer yaklaşık yarım milyon yüz maskesi siparişinin de haftaya getirileceği bildirildi.

John Hopkins Üniversitesi sitesinin son verilerine göre, Massachusetts, ülkede virüsten en fazla etkilenen eyaletler içinde 7 bin 773 vakayla 6. sırada yer alıyor.

Virüsle mücadele için temel ihtiyaçları karşılayan iş yerlerinin kapatıldığı eyalette, salgından dolayı şimdiye kadar 122 kişinin öldüğü belirtiliyor.