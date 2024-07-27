ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç’in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Buradan ABD’nin Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Eylemde AA muhabirine konuşan Dror Feiler isimli Yahudi asıllı İsveçli aktivist, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.

Filistinlilerin mücadelesinin 1947’den beri devam ettiğini belirten Feiler, "Ne yazık ki dünyada, özellikle de Batıda insanlar görmezden geliyor. İsrail’in yaptıklarını, soykırımı ve Gazze’deki eylemlerini kabul etmeyi seçiyorlar." diye konuştu.

Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasına da değinen Feiler, bunun, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olduğunu söyledi.