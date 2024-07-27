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        Haberler Dünya ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi | Dış Haberler

        ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:48 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:48
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        ABD Büyükelçiliği önünde Filistin gösterisi
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        İsveç’in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

        Buradan ABD’nin Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

        Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını da kınadı.

        Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

        "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD’nin ortak olduğunu belirtti.

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        "YÜZLERCE ABD'Lİ SİYASETÇİ ALKIŞLADI"

        Eylemde AA muhabirine konuşan Dror Feiler isimli Yahudi asıllı İsveçli aktivist, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.

        Filistinlilerin mücadelesinin 1947’den beri devam ettiğini belirten Feiler, "Ne yazık ki dünyada, özellikle de Batıda insanlar görmezden geliyor. İsrail’in yaptıklarını, soykırımı ve Gazze’deki eylemlerini kabul etmeyi seçiyorlar." diye konuştu.

        Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasına da değinen Feiler, bunun, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olduğunu söyledi.

        Feiler, "O 54 dakikalık utanmaz yalanlarla dolu konuşmayı, ABD’yi ve birçok konuda dünyayı yöneten yüzlerce Amerikalı siyasetçi alkışladı." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #isveç
        #ABD
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