ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Haziran haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 485'e düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.
Perşembe gününü 85,71 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,24 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 80,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.