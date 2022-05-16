ABD'nin konuştuğu saldırıda yeni detaylar

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Irkçı saldırıda bulunan 18 yaşındaki Payton Gendron'ın daha önce de Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın öldürülmesi için çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz gazete Evening Standard'ın haberine göre, Gendron'ın 180 sayfalık tüyler ürpertici manifesto yayımladığı ve Londra Belediye Başkanı'nı 'yüksek profilli bir düşman' ve 'Müslüman işgalci' olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia ve Vali Kathy Hochul ise ortak düzenledikleri basın toplantısında ırkçı saldırıyı gerçekleştiren Gendron'ın lise arkadaşlarını da sürekli olarak okula saldırı düzenlemekle tehdit ettiğini söylediler. Bu gelişmenin ardından saldırganın 'değerlendirme' amacıyla bir yerel hastanede psikolojik testlerden geçtiği de ifade edildi.

Buffalo News'e konuşan ancak ismini açıklamayan bir kişi ise Gendron'un arkadaşlarına "Mezuniyet töreninde silahlı saldırı yapmak istediğini belirten açıklamalar yaptığını" açıkladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

IRKÇI SALDIRI VE NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

SALDIRI CANLI YAYINLANDI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı. Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi.

Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.