ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma planı fiyaskoyla sonuçlandı

İsrail’in kara sınırından Gazze’ye insani yardım girişlerini yavaşlatmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak 7 Mart’ta yüzer iskele planını açıkladı.

Biden, Gazze kıyılarında yiyecek, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği geçici bir iskelenin kurulması görevini ABD ordusuna verdiğini duyurdu.

Plan çerçevesinde Biden, "Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artış" olacağını da vadetti.

Pentagon'un ilk tahminleri ise yüzer iskelenin tam kapasitede çalışması durumunda günde 150 tır yardım ulaştırabileceği yönündeydi.

Gazze'de halk, İsrail saldırıları altında insani yardıma erişim sıkıntısı çekerken, ABD’nin inşa ettiği Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) bölgeye intikali dahi iki aydan fazla sürdü.

ABD ordusu ve yönetimi ise yüzer iskele üzerinden insani yardım planına inancını vurgulamaya devam etti.

ABD yönetiminin 230 milyon dolar harcayarak kurduğu yüzer iskele üzerinden ulaştırılan insani yardımların miktarı ise CENTCOM'un 28 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, yalnızca 8 bin 831 tonda kaldı.

Ancak yüzer iskele operasyonları ikinci onarımının üstünden bir hafta dahi geçmeden "planlı bakım faaliyetleri" için tekrar durduruldu.

Ayrıca CENTCOM'dan Haziran sonunda yapılan açıklamada, "olumsuz hava koşulları nedeniyle” iskelenin bir kez daha Aşdod'a taşınması gerektiği de duyuruldu.

ABD basını fiyaskoyla sonuçlanan planın bitirileceğini öngörmüştü

The New York Times Gazetesi (NYT), ABD’nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve "fiyaskoyla" sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etmişti.

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Pek çok yardım kuruluşu da ABD ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa ettiği yüzer iskelenin işlevini yerine getirmede büyük ölçüde başarısız olduğunu ve bu yolla gerçekleştirilen operasyonların beklenenden haftalar önce sona ereceğini belirtmişti.