29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi hızla yayılan orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti.
Pazartesi sabahı başlayan yangınların kontrol altına alınamaması ve yerleşim yerlerine doğru ilerlemesiyle birlikte 500 hektarlık bir alan alevler içerisinde kaldı.
Yangının etkili olduğu bölgeler, Los Angeles'in en zenginlerinin ve ünlü isimlerin yaşadığı yerlerde.
ABD Ulusal Basketbol Ligi NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James de evini tahliye etmek zorunda kalanlar arasındaydı.
Los Angeles Lakers oyuncusu James paylaştığı Twitter mesajında, "Dostıum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız!" dedi.
— LeBron James (@KingJames) October 28, 2019
California'nın eski valilerinden aktör Arnold Schwarzenegger de evini tahliye edenler arasındaydı.
Schwarzenegger, "Eğer tahliye emri verilen bölgelerdeyseniz aylaklık etmeyin" dedi ve filmlerinde sık sık kullandığı 'Çık dışarı' ('Get out') repliğini Twitter mesajına ekledi.
— Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019
Los Angeles Belediye Başkanı Eric Gatcetti, Getty Sanat Merkezi'nin çevresini etkisi altına aldığı için 'Getty Yangını' olarak adlandırılan yangınla mücadele için acil durum ilan edileceğini duyurdu.
Yaklaşık 3 bin 300 ev zorunlu tahliye bölgesi içerisinde bulunuyor.
Los Angeles'in zengin mahallelerinden Brentwood da yangından etkilenen yerler arasında.
Los Angeles Times gazetesine konuşan bir bölge sakini hangi arabasını alıp evi tahliye edeceğini bilemediğini söyledi ve "Ferrarimi ne yapacağım bilmiyorum" dedi.
California'nın kuzeyinde de hızla büyüyen orman yangınları var.
Kuzey California'da yaklaşık 180 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı yapılmış durumda.
San Francisco kentinin kuzeyindeki Santa Rosa'da caddelerin alabildikleri kadar eşya alıp evlerinden ayrılanlarla dolu olduğu bildiriliyor.
Yangınların elektrik iletim hatlarına hasar vermesi nedeniyle, tedbir olarak birçok bölgeye elektrik verilemiyor.
Eyalette yaklaşık bir milyon kişinin elektriğe erişimi kesilmiş durumda.
Elektrik kesintilerinin kapsamının genişletilmesi ve ilave bir milyon kişiyi etkilemesi riski de bulunuyor.
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