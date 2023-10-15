ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

"Filistin için Amerikalı Müslümanlar" (AMP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine katılımcılar, Beyaz Sarayın karşısındaki Lafayette Meydanında bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM

AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbeden bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullanarak, tüm bunların ABD Başkanı Joe Biden'ın tam ve açık desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.Binlerce katılımcı, yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi.