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        Haberler Dünya ABD, New York'ta Suriye geçici hükümetiyle görüştüklerini doğruladı | Dış Haberler

        ABD, New York'ta Suriye geçici hükümetiyle görüştüklerini doğruladı

        ABD'li yetkililer, New York'ta Suriye geçici hükümetinin temsilcileriyle görüştüğünü doğruladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:48
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        ABD, New York'ta Suriye hükümetiyle görüştü
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        ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti.

        İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

        Suriyeli yetkililerin, ülkenin vatandaşları için istikrarı pekiştirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar seçmeye teşvik edildiğini belirten sözcü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ya da yaptırımların kaldırılmasının geçici hükümetin makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.

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