ABD'nin göçmenlere müdahalesi gündeme oturdu!

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ABD-Meksika sınırında göçmen akınlarıyla yaşanan insanlık dramı günlerdir dünya gündeminde. Meksika'ya geçen Çoğu Haitili, ABD'ye geçebilmek için günlerdir ABD-Meksika sınırında bekliyor. Sınırda bekleyen göçmenlere at üzerindekini polislerin müdahalesi dünya çapında büyük toplamıştı, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise görüntülerin ardından açıklama yaptı.

ABD sınır polisi, ABD-Meksika sınırda bekleyen Haitililere karşı tutumuyla tepki topladı. At üzerindeki polisler, göçmenlere karşı sergiledikleri kötü tutum ve onları kırbaçladıkları anlar birçok medya kuruluşu tarafından görüntülendi.

"GÖRÜNTÜLER KORKUNÇTU"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dünya gündemine oturan görüntülerin ardından "Görüntüler korkunçtu. Tam içeriği bilmiyorum ama hangi bağlam bunu uygun hale getirir hayal edemiyorum. Bunları gören hiç kimse yaşananları onaylamaz" ifadelerini kullandı.

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz, memurların zor şartlarda çalıştığını olayın soruşturulacağını söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Alejandro Mayorkas ise atların dizginlerini sağlamak için böyle görüntülerin ortaya çıktığını ancak gerçeklerin araştırılacağını ifade etti. Mayorkas, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla gelirseniz geri gönderilirsiniz. Yolculuğunuz başarılı olmaz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın pek çok katı göçmenlik politikasını geri aldı ancak halen eleştirilerin odağında. ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmenler derhal geri gönderiliyor.