ABD-Meksika sınırı: Göçmenler tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor
ABD'nin Teksas eyaletinde Ulusal Muhafızlar, göçmenlerin ABD'ye yasa dışı geçişini zorlaştırmak amacıyla Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kurdu. Göçmenler bu önleme rağmen sınırı geçmeye çalışıyor
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Daha iyi yaşam şartlarına erişmek için ABD'de yaşamak isteyen göçmenler, Meksika sınırından Teksas’a geçmek için uğraşlarını sürdürüyor.
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Teksas Ulusal Muhafızları, çoğu Orta ve Güney Amerika’dan gelen ve Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD’ye yasa dışı geçişini zorlaştırmak amacıyla Rio Grande Nehrinin önüne jiletli teller kurdu.
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Göçmenler ise tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor.
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Ciudad Juarez’den ABD’ye girmek için bekleyen yüzlerce göçmen ayrıca dün, Paskalya bayramı öncesinde Hz. İsanın çarmıha gerilişinin anıldığı gün olan “Kutsal Cuma” kapsamında anma etkinliği düzenlendi.
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Etkinliğe katılanlar, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi canlandırıldı.
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Teksas Valisi Greg Abbott, Joe Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.
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Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.
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New Orleans'taki ABD Temyiz Mahkemesi 5. Dairesi heyeti, Teksas'ın, federal devletten bağımsız olarak ülkeye kaçak girdiğinden şüphelenilen düzensiz göçmenleri gözaltına alma ve gerekli görülmesi durumunda sınır dışı edebilme yetkisini engelleyen yeni kararını üç gün önce duyurdu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.