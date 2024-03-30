Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-Meksika sınırı: Göçmenler tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor

        ABD-Meksika sınırı: Göçmenler tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor

        ABD'nin Teksas eyaletinde Ulusal Muhafızlar, göçmenlerin ABD'ye yasa dışı geçişini zorlaştırmak amacıyla Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kurdu. Göçmenler bu önleme rağmen sınırı geçmeye çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Daha iyi yaşam şartlarına erişmek için ABD'de yaşamak isteyen göçmenler, Meksika sınırından Teksas’a geçmek için uğraşlarını sürdürüyor.

        • 2

          Teksas Ulusal Muhafızları, çoğu Orta ve Güney Amerika’dan gelen ve Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD’ye yasa dışı geçişini zorlaştırmak amacıyla Rio Grande Nehrinin önüne jiletli teller kurdu.

        • 3

          Göçmenler ise tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor.

        • 4

          GÖÇMENLER ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

          Ciudad Juarez’den ABD’ye girmek için bekleyen yüzlerce göçmen ayrıca dün, Paskalya bayramı öncesinde Hz. İsanın çarmıha gerilişinin anıldığı gün olan “Kutsal Cuma” kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

        • 5

          Etkinliğe katılanlar, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi canlandırıldı.

        • 6

          Teksas Valisi Greg Abbott, Joe Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

        • 7

          Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

        • 8

          New Orleans'taki ABD Temyiz Mahkemesi 5. Dairesi heyeti, Teksas'ın, federal devletten bağımsız olarak ülkeye kaçak girdiğinden şüphelenilen düzensiz göçmenleri gözaltına alma ve gerekli görülmesi durumunda sınır dışı edebilme yetkisini engelleyen yeni kararını üç gün önce duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Habertürk Anasayfa