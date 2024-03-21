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        Haberler Dünya ABD'li senatörlerden Biden'a Filistin için iki devletli çözüm çağrısı

        ABD'li senatörlerden Biden'a Filistin için iki devletli çözüm çağrısı

        ABD'de Demokrat Partili 19 senatör, Gazze'de yaşanan "insani kriz"e çözüm bulunabilmesi için Biden'a "cesur diplomatik adımlar" atmasını talep ettikleri mektup yazdı ve Filistin için iki devletli çözüm çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:52
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        ABD'li senatörlerden Biden'a Filistin çağrısı
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        ABD'de 19 Demokrat Partili senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak, Gazze'deki insani duruma ilişkin iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

        ABD'li senatörler, Gazze'de yaşanan "insani kriz"e çözüm bulunabilmesi için Biden'a "cesur diplomatik adımlar" atmasını talep ettikleri mektup yazdı.

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        Delaware senatörü Tom Carper öncülüğündeki 19 Demokrat Partili senatör, Biden'dan Filistin'de iki devletli çözüm için aksiyon almasını isteyerek, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş, yıkıma ve on binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır. Sizi bu kriz döneminde cesur diplomatik adımlar atmaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulması konusunda işbirliğini reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirten senatörler, şunları kaydetti:

        "Biden yönetiminden, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan, etkin ve yenilenmiş bir Filistin yönetimi tarafından idare edilecek, askerden arındırılmış Filistin devletini tanıması için hızla gerekli adımları içeren çerçeveyi oluşturmasını talep ediyoruz."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
        #gazze
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