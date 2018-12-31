ABD'li senatör Lindsey Graham: Trump, Türkiye'ye tampon bölge güvencesi verecek

31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Suriye'den çekilme başlığında önemli açıklamalarda bulundu. Graham, yönetimin çekilme konusunun "nasıl daha iyi gerçekleştirebileceği konusunda yeniden değerlendirme" halinde olduğunu açıkladı.
Cumhuriyetçi parti içinde önemli bir isim olan Graham'in Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldiği görüşme Amerikan medyası tarafından da yakından izlendi.
Lindsey Graham görüşmeye, tüm ABD askerlerini çekmenin ulusal güvenliği tehlikeye atacağı uyarısını yaparak ve Trump'tan çekilmeyi yavaşlatmasını isteyeceğini söyleyerek girdi.
Graham görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise "Bana bazı bilmediğim şeyler söyledi ve bunlar Suriye'de nereye ilerlediğimiz hususunda hiç olmadığım kadar iyi hissetmemi sağladı" dedi.
Gazetecilerin, "Trump çekilmeyi yavaşlatmayı kabul etti mi?" şeklindeki sorusuna da "Başkan'ın, Suriye'den ayrıldığımızda IŞİD'in tamamen yenilmiş olması gerektiğine inanıyor" yanıtını verdi ve şunları söyledi:
"Şu an daha akıllı haraket ederek biraz daha ağırdan alıyoruz. Bir duraklama halindeyiz ve Başkan'ın amaçladığı çekilmeyi nasıl daha iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz konusunu yeniden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz."
Lindsey Graham, görüşmede YPG'nin de gündeme geldiğini açıkladı ve Trump'ın, Türkiye ile YPG arasında bir çatışma yaşanmamasını sağlamak konusunda kararlı olduğunu da söyledi.
Graham böyle bir çatışmayı engellemek için de Türkiye'ye bir "tampon bölge" güvencesi sağlanabileceğinin konuşulduğunu da açıkladı:
"Hiç kimse yokken Kürtler yanımızdaydı. Ve Başkan da onların içinde olduğu durumun farkında. Trump, Türkiye ile konuşacak ve onlara ihtiyaçları olan tampon bölgeyi alacakları konusunda güvence verecek. Şu dünyada son istediğimiz şey Kürtler ve Türkler arasında bir savaş. Bu durum IŞİD üzerindeki baskıyı azaltır ve daha da önemlisi İran bu durumun kazananı olur."
Reuters haber ajansı, hali hazırda çekilmeyi planlayan ABD'li komutanların, YPG'lilerin elindeki Amerikan silahlarının geri alınmamasını önerdiklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu hafta içinde Suriye başlıklı görüşmeler yapmak için Türkiye'de olacak.
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