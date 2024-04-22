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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da 160 tonluk yangın: Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi! - Güncel haberler

        160 tonluk yangın! Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi

        Manisa'da bir firmaya ait depoda yangın çıktı. 160 ton kozalağın küle döndüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:12
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          Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.

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          DHA'nın haberine göre Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde bulunan bir firmaya ait kozalakların bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

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          Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 3 saatte güçlükle söndürdü.

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          Yangında depodaki yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalağın küle döndüğü belirtildi.

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          Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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