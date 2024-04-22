160 tonluk yangın! Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi
Manisa'da bir firmaya ait depoda yangın çıktı. 160 ton kozalağın küle döndüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.
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DHA'nın haberine göre Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde bulunan bir firmaya ait kozalakların bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 3 saatte güçlükle söndürdü.
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Yangında depodaki yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalağın küle döndüğü belirtildi.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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