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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD'de yaptığı bir konuşmada kullandığı 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada 'locals'ın 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için kullandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:55 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:55
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        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

        Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

        Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

        Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

        Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

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