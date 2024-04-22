Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a gelişinin ardından ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile birlikte, İmamoğlu liderliğindeki İBB heyetiyle, tarihi Orient Express Lokantasında, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier ve İmamoğlu, kendilerine dahil olan İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte, “Demiryolu Müzesi”ni ziyaret etti. Müzeyi ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın anlatımıyla gezen heyet, “Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü” temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan “Gurbette Hasret” sergisini de ziyaret ederek, Almanya’ya göçün görsel hafızasını deneyimledi.

Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla 1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Sirkeci Garı’nı ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI İSTANBUL, GAZİANTEP VE ANKARA'YI ZİYARET EDECEK

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.