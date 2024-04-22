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        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!

        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan, 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yazıcı'nın, İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi. Yazıcı'nın sabah saatlerinde dedesine ait otomobili alarak gezmeye çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:27
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        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
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        Zonguldak'ta kaza, saat 06.00 sıralarında Çaycuma-Kozcağız kara yolunun Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİL YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre Çaycuma yönüne giden Muhammet Yazıcı'nın (20) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin camından fırlayan Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yazıcı’nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

        Yazıcı'nın, İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi. Yazıcı'nın sabah saatlerinde dedesine ait otomobili alarak gezmeye çıktığı belirtildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Yazıcı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gökçebey ilçesi Yeşilköy köyünde toprağa verilecek. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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