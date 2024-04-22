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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü - Son haberler

        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!

        Gaziantep'te, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 47 yaşındaki Devrim Keleş, sopa ile dövülerek öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:16
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        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
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        Gaziantep'te kan donduran olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde meydana geldi.

        ALACAK VERECEK KAVGASI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Devrim Keleş (47) ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        SOPAYLA FECİ BİÇİMDE DÖVÜLDÜ

        Tartışmanın büyümesi ile Keleş, kimliği belirsiz kişiler tarafından sopayla darp edildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Soruşturma sürüyor.

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        #gaziantep
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