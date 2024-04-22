İlk 100'de 3 Türk filmi
2024 başından bu yana toplam 3.596.238.989 dolar hasılat elde eden ilk 100 film arasına 3 Türk filmi de girdi. 116.969.291.424 liranın 182'de birini onlar aldı
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'Lohusa'
2024'ün başından bu yana gösterime giren filmler arasında en yüksek hasılatı elde eden ilk 100 film arasında 3 Türk filmi de bulunuyor.
'Lohusa', 'Kolpaçino 4 4'lük' ve '3391 Kilometre', hasılatlarıyla küresel ölçekte ilk 100 arasında yer aldı.
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'Kolpaçino 4 4'lük
İlk 100 filmin hasılatı, toplam; 3.596.238.989 Dolar (116.969.291.424 TL)...
Listede yer alan 3 Türk filminin toplam hasılatı; 100 filmin toplam hasılatının % 0.54'ü...
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'3391 Kilometre'
• Lohusa... 8.746.751 Dolar (48'inci Sırada)
İzleyici Sayısı... 2.218.011
• Kolpaçino 4 4'lük... 7.445.372 Dolar (54'üncü Sırada)
İzleyici Sayısı... 2.100.874
• 3391 Kilometre... 3.506.051 (85'inci Sırada)
İzleyici Sayısı... 921.988
TOPLAM... 19.698.174 Dolar (640.691.973 TL)
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