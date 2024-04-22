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        Haberler Gündem Güncel Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi - Güncel Çorum haberleri

        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi

        Çorum'da meydana gelen bir trafik kazasında sürücünün bütün gece yaralı halde aracında beklediği belirlendi. Sabah saatlerinde fark edilen otomobilde bulunan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:23
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        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
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        Çorum'da kaza yaptıktan sonra geceyi otomobilde geçiren kişi jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde plakalı otomobilin kaza yapmış halde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde B.B.D'nin (23) araçta yaralı halde olduğu belirlendi. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        B.B.D'nin, gece geç saatlerde kaza yaptığını ve geceyi kaza yaptığı araçta geçirmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

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