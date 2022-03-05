ABD'li profesör Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu

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Rusya-Ukrayna savaşının kökenine değinen Profesör John J. Mearsheimer, YouTube'da yayımlanan videosunda "Bu krizin sorumlusunun Putin olduğu Rusya olduğu söyleniyor. İyi adamlar-kötü adamlar durumu var. Ve tabii ki iyi adamlar biz yani ABD'liler, kötü adamların ise Ruslar olduğu söyleniyor. Bu basitçe yanlış. Bu krizin sorumluları, daha çok ABD olmak üzere, ABD ve müttefikleri, Rusya değil" dedi.

Bunu neden söylediğine ilişkin de yanıt veren Mearsheimer "Batının 2008 yılından beri yaptığı şey Ukrayna'yı Rusya sınırında batılı bir kale duvarına çevirmeye çalışmak. Bu politikanın 3 boyutu mevcut. İlki ve en önemlisi NATO genişlemesi. Ukrayna'yı da içine alacak şekilde NATO'ya doğuya doğru genişletme fikri. İkinci elementi ise AB'nin genişlemesiydi. Başka bir deyişle sadece Ukrayna'nın dahlini kapsayan bir NATO genişlemesi değildi, ayrıca bir AB genişlemesiydi. Stratejininin üçüncü elementi ise renki devrimlerdi. Ve bu durumda Ukrayna turuncu devrimdi. Ukrayna'yı tıpkı ABD ve İngiltere gibi liberal demokrasiye çevirme fikri. Çünkü bu Ukrayna'yı Rusya sınırında batılı bir kale duvarına çevirmeye çalışma stratejisiydi" ifadelerini kullandı.

2008'de Nisan ayında gerçekleşen NATO Bükreş Zirvesi'nin önemine değinen Mearsheimer "Ukrayna, Rusya sınırında bir sipere, kale duvarına çevrilmek istendi. Bükreş Zirvesi'nin sonucunda Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO'nun bir üyesi olacakları duyuruldu. Ancak Rusya bunun kesinlikle olmayacağını belirtti. 2008'deki kritik zirve öncesinde NATO genişlemesinin iki büyük bölümü var ki bunun birincisi 1999'da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ni kapsar. İkincisi ise 2004'te Romanya ile diğer baltık ülkelerini kapsar. Rusya bu iki hamleyi beğenmedi ancak sineye çekti. Fakat bir daha asla diye de belirtti. 2008'de ise Gürcistan ve Ukrayna'nın plana dahil edilmesinden aylar sonra Ağustos ayında Rusya-Gürcistan arasında savaş başlamış oldu" dedi.

2014'te Ukrayna'daki gelişmelerin 2008 yılında Gürcistan'dakine benzer olduğunu ifade eden Mearsheimer konuşmasının sonlarında "Rusya'nın sınırında Ukrayna gibi bir devleti NATO'ya dahil edeceğinizi duyurup Rusya'nın buna ses çıkarmayacağını mı sanıyorsunuz? 2014'den beri yürütülen politika NATO'nun elinde bir bomba gibi patlamıştır" diyerek sürecin doğrudan sorumlusunun ABD ve müttefiklerinin olduğunu belirtti.