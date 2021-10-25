Simon Rex: Neyin değişeceğini bilmiyorum, ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor gibi görünüyor. Güvenlik protokollerinin gerçekten yüksek olduğu büyük filmlerde olduğu gibi bütçeyle ilgili bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ve sonra bazı düşük bütçeli bağımsız filmler yaparsınız ve sadece zamanları veya paraları yoktur. Bu konuda başka nasıl konuşacağımı bilmiyorum, gerçekten üzücü olması dışında. Ve evet, umarım bunu ellerinden geldiğince düzeltirler. Çünkü bunun her şeyden, paradan veya her şeyden daha önemli olması gerekir.