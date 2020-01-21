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Geçtiğimiz yıl erken aşama, yüksek büyüme potansiyeli içeren girişimlere yatırım yaparak gelişmeleri için sermaye, tecrübe ve aynı zamanda global ağlara erişim sağlamak amacıyla kurulan Angel Effect, ABD merkezli bir girişim olan Vampr'a yatırım yaptığını duyurdu.

2015 yılında Josh Simons ve Baz Palmer tarafından hayata geçirilen Vampr’ın, müzisyenlerin birbirleriyle tanışmaları için bir dijital ortam sağladığı ve bugüne kadar 5 milyon bağlantı kurulmasına olanak sağladığı belirtildi.

Angel Effect'in Vampr'a ne kadarlık bir yatırım yaptığı ise açıklanmadı.

Yapılan yatırımı değerlendiren Angel Effect CEO'su Orhan Bayram, "Amacımız müzik dünyasının Linkedin’i olacak bu platformun kısa zamanda katlanarak büyümesi. Türkiye’de büyümesi için biz de ortaklarımız, yatırım ağı üyelerimiz ve mentorlarımız ile destek olacağız” dedi.

49 ÜLKEDEN BAŞVURU ALDI

Ekim ayından bu yana 49 farklı ülkeden 400’ü aşkın yatırım başvurusu aldıklarını anlatan Bayram, "Bunların 2’sine yatırımı tamamladık, yakın zamanda yeni yatırımlarımızı da duyuracağız. Kurumsal dünyanın ve geleneksel ekonominin liderlerini de girişimcilik dünyasına melek yatırımcı olarak davet ettiğimiz yolculuğumuzda üye ağımızı hayata geçirdik" ifadesini kullandı.

Yeni yatırımla kullanıcı kazanımı ve yeni gelir kanalları oluşturma konusuna odaklanacaklarını belirten Vampr CEO’su Josh Simons ise, "Angel Effect ile uzun süredir yakın temas halindeyiz. Yatırımcıdan öte stratejik olarak Türkiye’de ve bölgede büyümemizi destekleyecek, bize değer katacak bir ortak olarak aramıza katılmalarından mutluyuz” dedi.

Girişimin bugüne kadar aldığı toplam yatırımın 2.1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.