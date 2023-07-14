Biz de o konuda müşterilerimize bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Farklı bir yer, farklı bir yapı. Hem pati dostu bir oteliz. Gelen misafirlerimiz evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyorlar. Hayvanlarını doğaya salabiliyorlar. Hem güvenliği, koruma alanı olan bir yer olduğu için çocuklarının çok rahat ettiği bir bölge. Oksijeni şehir merkezlerinden daha fazla bol olan bir bölge. Yaz sıcaklarında evlerimiz toprak altı yapı olduğu için biraz daha serin oluyorlar. Öğle saatlerinde genelde misafirlerimiz evlerinden çıkmayı tercih etmiyorlar" dedi.