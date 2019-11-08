08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan üst düzey bir diplomatın, Washington yönetimini Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı engellemek için yeterince çaba göstermemekle ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nu 'savaş suçu işlemek' ve 'etnik temizlik yapmakla' suçladığı ortaya çıktı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın ulaştığı 31 Ekim tarihli iç yazışmada, Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'nin yardımcısı William V. Roebuck, Trump yönetiminin TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için daha sert bir diplomasi uygulamamasını eleştiriyor.
Roebuck 3 bin 200 kelimelik yazışmada, Suriye Milli Ordusu'nu, teslim olan terör örgütü üyelerini öldürdüğüne yönelik iddialar bulunduğunu belirtiyor. Roebuck yazışmada, iddia edilen insan hakları ihlâllerinin sadece 'savaş suçu' ve 'etnik temizlik' olarak tanımlanabileceğini iddia ediyor.
Roebuck, Trump yönetiminin durdurmak için çaba sarf etmediği TSK operasyonunda 200 sivilin öldüğünü, 100 binden fazla kişinin de yerlerinden edildiğini öne sürüyor.
SDG İLE ÇALIŞIYOR
New York Times gazetesi, Roebuck'ın Suriye'de 2 yıla yakın süredir, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG ile birlikte çalıştığını yazdı.
Haberde, Roebuck'ın, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, PKK'nın üst düzey yöneticileri arasında yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le de sık sık muhatap olduğu vurgulandı.
Haberde Roebuck'ın metni yöneticisi Jeffrey'ye, Suriye ile ilgili çalışan yaklaşık 50 Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilisine yolladığı kaydedildi.
Gazete, Jeffrey ve Roebuck'ın haberle ilgili sorulara yanıt vermediğini yazdı.
New York Times, Trump yönetiminden bir yetkilinin Suriye politikasına resmi olarak karşı çıkmasının bu yazışmayla ilk kez kamuoyu önüne serildiğinin altını çizdi. Haberde, "Pentagon Suriye politikasındaki ani değişimle ilgili endişelerini dile getirdi, ancak üst düzey yetkililer hiçbir zaman görüşlerini kamuya açıklamadı" ifadeleri yer aldı.
Haberin, Jeffrey'nin bugün ve yarın Türkiye'de gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde yayınlanması dikkati çekti.
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