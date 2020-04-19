ABD'li bilim insanları: Virüs düşündüğümüz kadar ölümcül değil - Haberler

HABERTURK.COM

ABD'li bilim insanları, "Yeni veriler, koronavirüsün düşündüğümüz kadar ölümcül olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu. Fox News'ta yer alan habere göre, yapılan çalışma, bilinen vakaların 50 ila 85 katı kadar enfeksiyon bulunduğunu, bunun da daha düşük bir ölüm oranı anlamına geldiğini ortaya koydu.

Covid-19 nedeniyle işlerin durdurulması, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için katı eylemlerde bulunmayan iki milyondan fazla Amerikalıyı öldüreceği fikrine dayanıyordu. Bu model ile vaka ölüm oranlarının yüzde 1 ila 3 arasında olması varsayılıyordu ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün tahmini vaka ölüm oranı yüzde 3.4 idi.

KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI DÜŞÜNÜLENDEN 10 KAT DAHA FAZLA

Bu varsayımı sorgulayan bazı uzmanlar, "Testlerin yetersiz olması, test edilecek kısıtlayıcı nitelikler ve potansiyel olarak büyük bir hafif hastalık veya asemptomatik enfeksiyon insidansı nedeniyle enfeksiyonların hangi bölümünün tespit edilmediğini bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Stanford ekibinin cuma günü yayınladığı bir ön çalışma, yeni verilerin şüphecilerin görüşünü desteklediğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni araştırma, koronavirüs bulaşmış insan sayısının daha önce düşünülenden on kat daha fazla olabileceğini buldu.

Araştırma, Santa Clara ilçesindeki 3.330 kişiden alınan örnekleri test etti ve virüsün, resmi rakamlardan 50 ila 85 kat daha yaygın olduğunu buldu.

Covid-19'un yayılmasını durdurmak için şu anda yürürlükte olan genişleyen tedbirleri hafifletmek için, sağlık görevlileri önce kaç kişinin enfekte olduğunu belirlemeli. Araştırmacılar, bir bölgedeki virüsün yaygınlığı üzerine yapılan büyük çalışmaların anahtar bir rol oynayabileceğini söylüyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 0.12 İLA 0.2 ARASINDA

Çalışma sırasında, Santa Clara county, 1.094 ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarını doğruladı. Antikorları olan katılımcıların oranına bakıldığında nisan ayı başlarında Santa Clara county'de 48.000 ila 81.000 kişinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bunun aynı zamanda, koronavirüsün genel popülasyonda başlangıçta düşünülenden çok daha az ölümcül olduğu anlamına geldiğini söyledi. Salı günü itibariyle, ABD'nin koronavirüs ölüm oranı yüzde 4.1 olarak açıklandı ve Stanford araştırmacılarının bulguları bu oranın yüzde 0.12 ila 0.2 arasında bir ölüm oranı gösterdiğini belirtti.

Ancak araştırmacılar, daha fazla araştırma yapılana kadar beklenmesini ve buna bağlı olarak politika seçimleri yapmamalarını söyledi.